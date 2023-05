Das, was sich die oberösterreichischen Basketballfans gewünscht hatten, ging in Erfüllung – nämlich ein Semifinalduell zwischen den OCS Swans Gmunden und den Raiffeisen Flyers Wels. Das erste Spiel der Best-of-five-Serie geht am Samstag ab 17.30 Uhr im Raiffeisen Sportpark Gmunden in Szene, Spiel zwei folgt am Montag in Wels, und die dritte Partie wird kommenden Donnerstag abermals in Gmunden ausgetragen.

„Fix ist, dass damit eine oberösterreichische Mannschaft im Finale stehen wird“, sagt Swans-Pressesprecher und -Finanzchef Harald Stelzer. „Das war auch der Grund, warum wir gehofft haben, dass Wels den Semifinaleinzug schafft. Denn damit ist gewährleistet, dass nicht alles im Osten von Österreich stattfindet.“

Gegen euphorisierte Welser

Die Gmundner Halle dürfte am Samstagabend so richtig ins Brodeln geraten: Einerseits werden naturgemäß die zahlreichen Anhänger der Swans versuchen, ihr Team zum Sieg zu pushen, andererseits ist für die Gäste-Fans die Anreise eine vergleichsweise kurze. Demnach werden auch viele Unterstützer aus Wels erwartet. Stelzer: „Die Flyers sind nach dem Sieg im fünften Viertelfinalspiel gegen St. Pölten euphorisiert und kommen mit stolzgeschwellter Brust. Das gilt es unserer Sicht gleich einmal abzudrehen und den Heimvorteil zu bewahren.“

Kartenvorverkauf aufgrund des Andrangs heute von 10 bis 11 Uhr im Raiffeisen Sportpark. (gs)

