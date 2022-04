WSV Bad Ischl kürte zum Abschluss der Ski-Rennsaison seine Vereinsmeister

Zum Saisonausklang gab es für den WSV Sparkasse Bad Ischl noch einen letzten Höhepunkt: In Gosau wurden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften im alpinen Skilauf in Form eines Riesentorlaufs in einem Durchgang ermittelt. Für die Erwachsenen war es das erste Rennen nach zwei Jahren Corona-Pause, da auch bei der DachsteinWestRallye dieses Jahr nur Kinder und Schüler starten durften.

Sensationell holte sich die erst 14-jährige Johanna Müllegger mit einer grandiosen Laufzeit den Vereinsmeistertitel, bei den Herren siegte Siegfried Rumpfhuber.

Alle weiteren Vereinsmeister in den jeweiligen Altersklassen: Leonie Blösel, Leo Rumpfhuber, Maximilian Kranabitl, Ludwig Putz, Philipp Noah Kranabitl, Mathias Müllegger, Johanna Laimer, Valentin Nahmer, Lorenz Nahmer, Michael Putz, Moritz Müllegger, Mirjam Müllegger, Carina Pucher, Benjamin Schrambeck, Sandra Müllegger, Michael Blösel, Evelyn Gschwandtner, Martin Mysliwietz, Siegfried Rumpfhuber, Michael Müllegger und Georg Gsenger.