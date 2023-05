Wolfsriss in Tiefgraben: „Keine Panik!“

Auch im Mondseeland ist der Wolf nun angekommen. Grund zur Panik ortet man deswegen nicht, Tatsache ist aber: Ernstnehmen muss man den jüngsten Wolfsriss von zwei Schafen in einem Gehege direkt vor einem Haus in Tiefgraben schon.

„Es war direkt in einem Gehege vor dem Haus“, sagt Tiefgrabens Jagdleiter Karl Manglberger. Tatsache ist auch, dass sich die Zahl der Wolfssichtungen und der Wolfsrisse innerhalb eines Jahres landesweit vervielfacht hat. Möglicherweise war es auch nicht der erste Wolfsriss im engeren Mondseeland. Manglberger berichtet von einem getöteten Reh im Bereich des Hilfbergs, von dem vermutet wird, dass es ebenfalls ein Wolf gewesen sein könnte.

Landesrätin Michaela Langer-Weninger aus der Nachbargemeinde Innerschwand bestätigt im Gespräch mit den OÖNachrichten den Wolfsriss in Tiefgraben: „Das zeigt einmal mehr, dass das vor kurzem präsentierte Maßnahmenpaket weder hysterisch noch über das Ziel hinausgeschossen ist. Die OÖ. Wolfsmanagementverordnung wird eine schnelle und rechtssichere Handhabe im Umgang mit Risiko- und Problemwölfen bringen. Sie ist aktuell in Begutachtung und wird noch im ersten Halbjahr 2023 beschlossen.“ Die Sicherheit der Oberösterreicher sowie der Alm- und Weidetiere habe für sie oberste Priorität, sagt Langer-Weninger.

Was tun mit dem Wolf? Alois Gaderer (Ederbauer in Tiefgraben) hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg:. „Ich brauche den Wolf nicht. Ich würde ihn jagen. Er hat bei uns nichts verloren, schon gar nicht in der Nähe von Häusern.“ Jagdleiter Manglberger: „Das Problem scheint tatsächlich zu sein, dass der Wolf die Scheu vor bewohnten Häusern zunehmend ablegt. Ich bin grundsätzlich für alle Tiere, aber die Lebensräume müssen eben auch passen.“

Übrigens: Es wäre eine Mär zu glauben, dass es den Wolf nie im Mondseeland gegeben habe. Auf einem Marterl in Tiefgraben heißt es: „Zum Gedenken an eine Frau vom Spöckingergut, die durch Wölfe im Jahre 1745 ums Leben kam.“ Nähere Informationen zu diesem Vorfall waren leider nicht zu eruieren.

Autor Norbert Blaichinger Norbert Blaichinger