Nächster Titel für Stefan Fürtbauer: Nachdem er 2018 überlegen die Kart-Juniorenklasse gewonnen hat, holte er sich 2019 den Titel in der Formel 4. Die Meisterehrung findet am Mittwoch statt. Heuer will er sich in dieser Rennsport-Kategorie mit den Besten der Welt messen.