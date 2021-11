Wolfgangseer Advent folgt heuer strengen Regeln

Während rundherum Adventveranstaltungen abgesagt werden, kann der Wolfgangseer Advent in St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen heuer über die Bühne gehen. Die Veranstalter einigten sich mit den Behörden aber auf strenge Vorsichtsmaßnahmen.

So gilt auf allen Märkten die 2G-Regel. Nur Geimpfte und Genesene erhalten Zutrittsbänder, die sie am Arm tragen müssen. In St. Wolfgang dürfen auf dem Adventmarkt (zumindest bis 5. Dezember) keine Getränke und Speisen konsumiert werden. In den Gasthäusern allerdings schon. In St. Gilgen und Strobl ist das Konsumieren von alkoholfreien Getränken und Speisen gestattet. Grund für den Unterschied: Die beiden letzteren Orte liegen auf Salzburger Gebiet, die Maßnahmen mussten deshalb mit den dortigen Behörden abgesprochen werden.

Cheforganisator und Wolfgangsee-Tourismusdirektor Hans Wieser ist froh, dass die Behörden das besinnliche Spektakel überhaupt genehmigt haben, der Tourismusverband hat bereits 80.000 Euro und viel Arbeit investiert. "Mit den Auflagen können wir leben", sagt er. "Wir werden keinesfalls Schlupflöcher suchen." Dazu kommt: Der Wolfgangseer Advent ist ohnehin als besinnlicher Gegenentwurf zu den berühmt-berüchtigten Punschstand-Exzessen in anderen Orten gedacht. Im Mittelpunkt stehen deshalb nicht Kitsch und Kommerz, sondern Romantik und Nostalgie. So wird in St. Wolfgang an jedem Mittwochnachmittag ("Wenn’s dumpa wird im Dorf") so gut es geht auf elektrisches Licht verzichtet.

Besonderheiten am Wolfgangsee sind auch die Schifffahrt, die Schafbergbahn und die Zwölferhorn-Seilbahn, die an den Adventwochenenden allesamt in Betrieb sind. Auf den Schiffen gilt nur die Maskenpflicht, in den Seilbahnen Maskenpflicht und 2G-Regel. Auf der Schafbergspitze gibt es Adventstände mit kulinarischem Angebot, ebenso auf dem Zwölferhorn.