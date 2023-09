Wolfgangseelauf verzeichnete 100.000. Anmeldung

Eine Woche Urlaub für zwei Personen am Wolfgangsee hatte die Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft beim vorjährigen 50. Internationalen Wolfgangseelauf als Hauptpreis ausgelobt. Jedoch nicht für die Schnellsten, sondern für die 100.000. (in Worten: einhunderttausendste!) Anmeldung in 50 Jahren. Glückliche Gewinnerin war die 37-jährige Bayerin Katharina Garhammer, die für DJK Laufwölfe Fürsteneck startet.

Kürzlich löste sie als frisch verheiratete Katharina Gaisbauer zusammen mit ihrem Ehemann Andreas den Preis ein. Garniert wurde das Package von der Schafbergbahn mit einer Berg- und Talfahrt für zwei Personen.

Der diesjährige 51. Wolfgangseelauf – Salzkammergut-Marathon geht mit all seinen verschiedenen Läufen von 13. bis 15. Oktober in Szene, wobei die Höhepunkte (12. Salzkammergut-Marathon, 51. 27-Kilometer-Klassiker, 18. Panoramalauf, 20. Uferlauf) am Sonntag stattfinden.

Insgesamt sind bereits rund 3000 Aktive aus 37 Nationen angemeldet. www.wolfgangseelauf.at

