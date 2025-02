Wolfgangsee-Touristen können künftig gratis in Öffis fahren

Im gesamten Bundesland Salzburg können ab 1. Mai Touristen gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Den entsprechenden Beschluss fällte die Landesregierung bereits im Vorjahr. Finanziert wird die Maßnahme durch die Erhöhung der Ortstaxe von 50 Cent pro Nacht auf 1,10 Euro.

Die Salzburger setzen damit jedoch Oberösterreich unter Zugzwang – zumindest das oberösterreichische Salzkammergut. Denn wie soll man einem Urlauber in Strobl erklären, dass das Gratisticket nur in einem kleinen Teil des Salzkammerguts gilt?

Fix ist schon jetzt, dass Wolfgangseetouristen die Buslinie 150 (Salzburg – Bad Ischl) bis zur Kaiserstadt gratis benutzen dürfen. Für Salzburger Klimaticket-Besitzer gilt das ohnehin bereits. Auch die oberösterreichische Gemeinde St. Wolfgang dürfte sich im Mai anschließen und das Salzburger Finanzierungsmodell übernehmen. Gespräche zwischen den drei Wolfgangseegemeinden und den beiden Verkehrsverbünden (Salzburg und Oberösterreich) laufen bereits. Und auch die Region Mondsee will sich anschließen. Aus Sicht des Tourismus ist das nur logisch: Viele Urlauber am Wolfgangsee und am Mondsee machen zwischendurch Ausflüge nach Salzburg.

Aber bei St. Wolfgang und dem Mondsee dürfte es nicht bleiben. „Ich habe schon vor zwei Jahren bei der Landesregierung angeregt, ein landesweites Öffi-Gästeticket einzuführen“, sagt Andreas Murray, Tourismusdirektor am Traunsee und Mobilitätsbeauftragter des Tourismus im Salzkammergut. Damals griff Linz die Idee nicht auf, doch in einigen Wochen hat Murray zu diesem Thema noch einmal ein Gespräch mit Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). „Oberösterreich könnte nächstes Jahr das Salzburger Modell einfach übernehmen“, sagt Murray.

Das Salzkammergut zieht nach

Sollte eine einheitliche Lösung für das gesamte Bundesland nicht zustande kommen, will Murray das Öffi-Gästeticket aber zumindest im Salzkammergut flächendeckend ausrollen. „Das wäre sogar noch in diesem Jahr realisierbar“, ist er überzeugt.

Die Verantwortlichen in Salzburg sind überzeugt davon, dass ihr Touristen-Ticket stark genutzt werden wird. „Die Zugangsbarriere für Touristen zur Nutzung von Bus und Bahn wird damit weggeräumt“, sagt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbundes. „Für alle Übernachtungsgäste gilt künftig im ganzen Bundesland: einfach einsteigen und losfahren.“ Die Einkünfte aus der höheren Ortstaxe sind übrigens zwangsgebunden und fließen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots.

