Wolfgangsee: Hans Wieser wechselt in den Ruhestand

Als Hans Wieser sich vor 34 Jahren als Tourismusdirektor von Strobl bewarb, schrieb er in seinem Bewerbungsschreiben noch "Strobel". Heute kann man sagen: Kein Tourismusdirektor im Salzkammergut hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr bewegt als er. (Und das nicht nur, weil er viel Zeit dafür hatte.)

Wieser führte St. Wolfgang (wo er 1991 Tourismusdirektor wurde), St. Gilgen und Strobl unter dem Dach der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG) zu einer schlagkräftigen Region zusammen. Der Wolfgangsee war im Salzkammergut-Tourismus die Speerspitze bei der Digitalisierung (Online-Booking). Die Tatsache, dass der Wolfgangsee auf zwei Bundesländer (Oberösterreich und Salzburg) aufgeteilt ist, war für den Mann des Ausgleichs nie ein Problem. Und Trotz jahrelangem Bettenrückgang verzeichnet die Region seit 2019 wieder mehr als eine Million Nächtigungen pro Jahr.

Gestern fuhr Wieser seinen PC zum letzten Mal herunter. Der 63-Jährige widmet sich ab jetzt ganz seiner Büchersammlung und wird in Salzburg Geschichte studieren.

Sein Nachfolger Thomas Herrmann (49) hat sich an seiner Seite bereits seit November eingearbeitet. Der gebürtige Wiener lebt in Salzburg, kommt aus dem PR-Bereich und setzte sich im Herbst unter 92 Bewerberinnen und Bewerbern durch. "Ich möchte den Wolfgangseetourismus besonders im Onlinebereich noch weiterentwickeln", kündigt er an. (ebra)