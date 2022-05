Wolfgangsee feierte den Saisonauftakt

Medial exklusiv von den Oberösterreichischen Nachrichten begleitet, wurde am vergangenen Wochenende in den drei Wolfgangsee-Gemeinden St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl bundesländerübergreifend und mit einem zweitägigen Fest die neue Saison in einer der beliebtesten Tourismusregionen Österreichs eingeläutet. Das Motto dabei lautete passenderweise "Musikalisch und kulinarisch".

Am Samstag und am gestrigen Sonntag war es am Wolfgangsee buchstäblich "angerichtet": Gourmets kamen voll auf ihre Kosten. Die Wolfgangseeorte servierten nämlich anlässlich des Saisonauftakts nicht nur bodenständiges Handwerk, echtes, ursprüngliches Brauchtum samt viel heimischer Tracht, sondern auch gutes Essen.

Ein Paradies für Kulinariker

Am Samstag – bei entgegen den Vorhersagen sehr freundlichem Wetter – sorgte in St. Gilgen die Band "Edelweiss 3" für zünftige Musik. Katharina, Sabrina und Isabella vom "Cuvee-Dreiklang" aus dem Flachgau probierten die kulinarischen Spezialitäten.

Das Motto des zweitägigen Festes lautete: „Musikalisch und kulinarisch“. Bild: Hörmandinger

In Strobl wiederum mundeten den Gourmets aus nah und fern an der Seepromenade die Schmankerl wie Rehragout, Salzburger Bierfleisch, Holzknecht-Nocken, Kasspatzen, Pofesen, Schaumrollen und vieles mehr. In St. Wolfgang wurde das Ortszentrum kurzerhand zur Genussmeile umfunktioniert. Der Bogen spannte sich von Fischspezialitäten aus dem Wolfgangsee bis zu italienischen Gaumenfreuden. Zu den Angeboten zählte unter anderem der vermutlich längste je am Wolfgangsee gebackene Apfelstrudel.

Im Mittelpunkt des Interesses stand auch das traditionelle Maibaumaufstellen durch den Trachtenverein "D’ Wolfganga". Das Besondere daran: Das Aufstellen erfolgt wie in alter Zeit ausschließlich per Hand und ohne Zuhilfenahme technischer Mittel.

Elfriede Höplinger, Bürgermeister Franz Eisl, Thomas Herrmann und Gattin Ella Bild: Hörmandinger

Gestern zählte der Bieranstich der drei Bürgermeister von St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang zu den Höhepunkten. Im Wallfahrtsort luden Gemeindeoberhaupt Franz Eisl, Tourismusdirektor Thomas Herrmann mit Gattin Ella und Gemeinderätin Elfriede Höplinger zu einem Krug Freibier ein.

Allgemeiner Tenor der Veranstalter und auch der Besucher: "Der Startschuss am Wolfgangsee ist geglückt – die Sommersaison 2022 kann beginnen." (hörm./gs)