Wolfgangsee-Attraktionen konnten Besucherzahlen mehr als verdoppeln

Es gibt dieser Tage nicht nur schlechte Nachrichten. Der Tourismus im Salzkammergut zum Beispiel holt nach zwei katastrophalen Jahren heuer offenbar kräftig auf. Das ergibt eine Halbjahresauswertung der beiden Tourismuseinrichtungen der Salzburg AG am Wolfgangsee – die Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt.

"Tourismus kommt in Schwung"

Nach dem brutalen Gästerückgang im ersten Corona-Jahr 2020 stieg die Anzahl der Passagiere bereits im Vorjahr wieder um 33 Prozent auf 513.790 an.

Die Zahlen des ersten Halbjahres 2022 würden nun auf ein weiteres kräftiges Wachstum hoffen lassen, erklärt Daniela Kinz, Co-Geschäftsführerin der Salzburg AG: "Der Tourismus in Österreich kommt wieder in Schwung und Ausflüge ins Salzkammergut sind bei Einheimischen und Touristen nach wie vor sehr gefragt. Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Fahrgäste bei Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt um stolze 120 Prozent auf rund 184.000 Gäste an. Beide Attraktionen konnten die Besucherzahlen damit mehr als verdoppeln. Bei der Schafbergbahn sind wir bereits wieder knapp am Rekordwert von 2019."

Das Salzkammergut scheint davon zu profitieren, dass die Menschen jetzt besondere Sehnsucht nach Natur und Urlaub haben. Die Salzburg AG war allerdings auch nicht untätig. "Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie haben wir ein neues Tourismuskonzept erarbeitet und setzen künftig auf mehr, auch digitale Kombi-Angebote, eine Streuung des Angebots über das gesamte Jahr und vor allem auf ein Angebot, das Einheimische und Touristen gleichermaßen anspricht", sagt Kinz. Unter der Marke "Fünf Schätze" vermarktet die Salzburg AG ihre Tourismusattraktionen in Salzburg und am Wolfgangsee jetzt außerdem gebündelt. (ebra)