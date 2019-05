"Wohnen ist viel zu teuer": Gmundner SP mit Drei-Punkte-Forderungskatalog

GMUNDEN. Allein im Bezirk Gmunden suchen aktuell mehr als 1300 Haushalte eine neue Wohnung.

SP-Landtagsklubobmann Christian Makor, JG-Vorsitzende Denisa Husic, LAbg. Sabine Promberger aus Ebensee Bild: SPÖ

Vor allem junge Menschen, die keine Spitzenverdiener sind, könnten sich eine Wohnung heutzutage kaum noch leisten, mehr als ein Viertel der Bevölkerung müsse mehr als die Hälfte des Einkommens allein fürs Wohnen ausgeben, kritisiert die SPÖ, deren Landtagsklub sich konsequent für leistbares Wohnen einsetze, wie Klubobmann Christian Makor, Denisa Husic, Vorsitzende der Jungen Generation im Bezirk Gmunden, und Landtagsabgeordnete Sabine Promberger aus Ebensee kürzlich in Gmunden bekanntgaben.

Allein im Bezirk Gmunden suchen aktuell mehr als 1300 Haushalte eine neue Wohnung. In vielen Gemeinden des Bezirkes werden bereits Maßnahmen getroffen, um leistbares Wohnen für junge Familien anbieten zu können und um eine gute Kinderbetreuung zu gewährleisten. "Wir brauchen allerdings gerade im Bereich Wohnen deutlich mehr Initiative seitens des Landes Oberösterreich", ist SP-Bezirksparteivorsitzende Sabine Promberger überzeugt. Die Zahlen würden die Aussagen unterstützen: So betrage die Inflation im Zeitraum zwischen 2010 und 2017 14 Prozent. Die durchschnittliche Wohnungsmiete sei in Oberösterreich im selben Zeitraum allerdings um 26 Prozent gestiegen. "Gerade Tourismusregionen wie das Salzkammergut sind von hohen Wohnungspreisen besonders betroffen", sagt Promberger. Denisa Husic ergänzt: "Es darf nicht sein, dass so viele junge Menschen in andere Gemeinden ziehen müssen, weil sie sich hier bei uns das Wohnen nicht leisten können."

Die SP stellte einen Forderungskatalog zur Verbesserung der Wohnungssituation auf. Die darin enthaltenen drei Punkte lauten: Gesetzliche Mietbremse als Zügel gegen galoppierende Mietpreise; mehr gemeinnützige Mietwohnungen, um Wohnbedarf gezielt abzudecken; Novelle der Wohnbeihilfe, um Wohnen für alle wieder möglich zu machen.

"Im Landtag haben wir mit fundierten Sachanträgen die nötigen rechtlichen Samen gepflanzt", sagt Klubvorsitzender Christian Makor. "Jetzt geht es darum, in Koalition mit der Bevölkerung den politischen Druck zu erhöhen."

