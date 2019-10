Wohnen in Vöcklabruck: Stadt mit Objektivierungssystem für Vergaben

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck verfügt über das Einweisungsrecht für insgesamt nicht weniger als 842 Mietwohnungen im Stadtgebiet. Jährlich werden nach einem Objektivierungssystem zwischen 65 und 80 Wohnungen neu vergeben. Bei diesem System spielen einerseits die Familien- und die bisherigen Wohnverhältnisse, aber auch die Vormerkzeit und besondere – soziale – Dringlichkeitsgründe eine wesentliche Rolle.

Angeboten werden Garconnieren bis 40 Quadratmeter, Kleinwohnungen bis 60 Quadratmeter sowie Wohnungen mit einem Kinderzimmer oder mit zweien in Größen bis 80 und mehr als 80 Quadratmetern.

Für Wohnungen folgender Wohnungsgenossenschaften besitzt die Stadtgemeinde Vöcklabruck das Einweisungsrecht: ISG Ried, GSG Lenzing, LAWOG, Baureform Wohnstätte und Familie Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das neue Seniorenheim am Pfarrerfeld eröffnet. Dabei wurde auch eine neue Wohnform geschaffen: "Wohnen 60+".

Weitere Projekte seien laut Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP) im Bau und zeigen die große Anziehungskraft Vöcklabrucks als Wohngemeinde: In der Heschgasse wurde gerade mit der Errichtung von 51 geförderten Eigentumswohnungen begonnen. In Schöndorf entstehen 123 Mietwohnungen mit nachträglicher Kaufoption. Der Abschluss des ersten Bauabschnittes ist laut Brunsteiner mit Jahresmitte 2020 geplant. "Was ich mir in unserer Stadt noch wünsche, ist ein Projekt für junges, leistbares Wohnen", betont der zuständige Stadtrat Thomas Pamminger (VP): "Die erste Wohnung stellt für junge Menschen einen sehr großen Schritt in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit dar. Dieser Schritt muss allerdings auch leistbar sein."

Bürgermeister Brunsteiner ergänzt: "Es kann nur von Vorteil für alle Beteiligten sein, wenn Klienten der Lebenshilfe ihre speziellen Fähigkeiten einbringen. Sie haben das wertvolle Gefühl, dazuzugehören und Teil eines Teams zu sein. Aber auch wir werden profitieren, konkret im städtischen Seniorenheim. Schöne Momente und Begegnungen sind hier quasi vorprogrammiert."

