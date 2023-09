Wohnbauprojekt löst heftigen Protest in Bad Ischl aus

Wieder einmal stößt ein großes Wohnbauprojekt auf Widerstand der Anrainer – dieses Mal in Bad Ischl. Und wieder einmal ist es eine Umwidmung aus vergangenen Zeiten, mit der sich Politiker von heute herumschlagen müssen. Vier Wohnblöcke geplant Die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Bad Ischl will in der Dumbastraße im Stadtteil Kaltenbach vier Wohnanlagen mit jeweils vier bis sechs Geschoßen errichten. Insgesamt sollen rund 90 leistbare Wohnungen entstehen. Das Areal wurde vom