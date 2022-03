Wohnanlage mit Traunsteinblick

"Drei Objekte, ein Lebensgefühl" – unter diesem Motto fand kürzlich die Spatenstichfeier für das Wohnprojekt Traunsteinblick in Ohlsdorf statt. Dabei entstehen in den drei Villen "Morgentau", "Sonnenschein" und "Abendrot" in Summe 24 Wohnungen mit Größen zwischen 33 und 140 Quadratmeter. "In großartiger Lage und bester nachhaltiger Bauweise", wie Norbert Hartl, Investor und Eigentümer der Schmid Baugruppe, betont. Die drei Gebäude werden unterirdisch mit einer Tiefgarage mit 43 Pkw-Stellplätzen (auf Anfrage auch mit E-Ladestationen) verbunden.

Hartl: "Nachhaltige Materialien wie Holz sollen dazu beitragen, dass die zukünftigen Bewohner die Qualität, die hier verarbeitet wird, auch tatsächlich spüren können." Architekt des Projekts ist Rainer Habringer.

Umgesetzt wird das Ensemble durch die Schmid Hochbau GmbH, die als Generalunternehmer den gesamten Bau übernimmt. Die Fertigstellung ist für Dezember 2023 geplant. Infos unter www.traunsteinblick.com