Wo nicht Geschwindigkeit, sondern das Mittelmaß zählt

Zum 13. Mal organisierte vergangenen Freitag die Sektion Ausdauersport des ASKÖ Raiffeisen Gosau den Zwieselalm-Aufstieg. Das Rennen mit Tourenskiern von der Talstation des 8er-Jets in Gosau über 760 Höhenmeter hinauf auf den höchsten Punkt des Skigebiets Dachstein West, die Zwieselalm, soll traditionell vor allem Normal-Tourengeher ansprechen, denn es gewinnt nicht der Schnellste, sondern derjenige, der am nächsten beim Mittelwert zwischen schnellster und langsamster Zeit liegt. Ausdauersport-Sektionsleiter und Veranstaltungschef Karl Posch: "Ganz Österreich hat gerade ungewöhnlich wenig Schnee, umso überraschender wirkt es, dass die Veranstaltung tatsächlich durchgeführt werden konnte."

Die Pistenmannschaft habe im Dezember ganze Arbeit geleistet, und so laufe nicht nur der Skibetrieb am Tag problemlos, sondern sei auch der Aufstieg mit Steigfellen bei sehr guten Bedingungen möglich gewesen, freut sich Posch.

Die errechnete exakte Mittelzeit wurde von Brigitte Quehenberger aus St. Martin am Tennengebirge mit einer Zeit von 1:04:57 Stunden um nur 25 Sekunden verfehlt, sie durfte sich damit über den Hauptpreis, ein Paar Fischer-Tourenski, freuen.

Doch auch die Schnellsten seien nicht unerwähnt: Jacqueline Brandl aus Schneizlreuth in Bayern benötigte in der Damenklasse nur 42:19 Minuten, Tagesbestzeit bei den Herren erzielte David Weberbauer aus Kuchl in sagenhaften 35:26 Minuten.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut