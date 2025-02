Wo man in Oberösterreich in den Semesterferien Skifahren kann

Donnerstagvormittag lief es Christian Spiesberger kalt über den Rücken. Obwohl, oder gerade weil es dafür viel zu warm war. Regentropfen fielen auf die Pisten des Skigebiets am Fuß des Hochleckens, zwischen Traun- und Attersee. "Das sind die Momente, in denen wir trotz der langjährigen Erfahrung noch nervös werden", sagt der Leiter der dortigen Skischule, die in den vergangenen Jahrzehnten schon viele Kinder in der Region in Schwung gebracht hat.