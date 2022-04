Der Mondsee, der erst kürzlich von einem Onlineportal als hervorragendes Gewässer für Angler bezeichnet wurde, darf sich über einen sehr guten Fischbestand freuen. "Das hängt auch damit zusammen, dass der See relativ reich an Plankton ist", sagt der Obmann des Fischereivereins Mondsee, Franz Blaichinger. "Hauptfisch ist zwar die Maräne, aber es gibt auch einen sehr guten Hechtbestand mit Exemplaren von 20 Kilogramm und mehr." Auch Friedfische wie Karpfen, Schleie und Brachsen bevölkern den See.