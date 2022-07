WM-Bronze für den Mondseer Kickbiker Hannes Stöckl

Nach einer Knieoperation musste der Mondseer Langstreckenläufer Hannes Stöckl vor drei Jahren nach 320 Wettkämpfen seine Laufkarriere aufgeben. Der Berufsschullehrer stieg deshalb auf das knieschonendere Laufrad (Kickbike) um – und auch da hat ihn der Ehrgeiz gepackt. Jetzt gewann er in Estland bei seiner ersten Weltmeisterschaftsteilnahme in der Veteranenklasse auf der Langstrecke über 39 Kilometer prompt die Bronzemedaille. Tags zuvor hatte er beim Kriterium über 12,6 km den fünften Rang erreicht.

Das Footbiken - auch Kickbiken oder Tretrollerfahren genannt - ist vor allem in den Niederlanden, in Tschechien und Finnland ein Volkssport, der in Österreich fast gänzlich unbekannt ist. Sind bei der letzten Weltmeisterschaft vor vier Jahren elf Österreicher dabei gewesen, so war diesmal Hannes Stöckl alleiniger Vertreter aus Österreich.

Wenn immer sein Job als Berufsschullehrer es ihm ermöglicht, sieht man Stöckl im Mondseeland mit seinem Kickbike trainieren. Er fährt oft am Fuß der Drachenwand entlang, hat unzählige Male den Attersee und den Mondsee umrundet oder er bezwang den Gaisberg, die Postalm und das Rossfeld. Pro Jahr fährt Stöckl zwischen 8000 und 9000 Trainingskilometer.

Die fast 2000 Kilometer lange Anreise per Pkw von Mondsee nach Pölva in Estland war vor allem in der Planung eine große Herausforderung für den Amateursportler. Schließlich halfen aber Kontakte zu tschechischen Spitzenathleten, und so wurde eine Fahrgemeinschaft realisiert. Beim WM-Lauf konnte er über 39 km auf einer sehr selektiven Strecke schließlich eine Top-Leistung abrufen und sich bei schwierigen äußeren Bedingungen, teilweise starkem Regen und rutschiger Strecke, die Bronzemedaillie erkämpfen.

Jetzt gibt es schon ein neues Ziel des Mondseeers: Am 28. August finden die österreichischen Footbike-Meisterschaften im Rahmen eines Europacup-Rennens am Salzburgring statt. Stöckl trainiert auf den Wettbewerb hin.