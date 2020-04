Das Werbenetzwerk "The Bottle – glasklare Werbung" hat in der Corona-Krise aus der Not eine Tugend gemacht: Nachdem die Werbeaufträge eingebrochen sind, hat man nach Alternativen gesucht. "Wir produzieren regional in Schwanenstadt zu 100 Prozent handgemachte Atemschutzmasken mit zwei Schichten für noch besseren Schutz als herkömmliche Masken", schildert Rene Kiefer. Der Clou daran: Die MNS-Masken werden mit Logo bedruckt.