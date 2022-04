Wirtschaftskammer informiert Ukraine-Flüchtlinge

Die Wirtschaftskammer (WKO) möchte Schutzsuchende aus der Ukraine dabei unterstützen, hier rasch wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Deshalb bietet sie ihnen ein Willkommensfrühstück an, bei dem die Flüchtlinge wichtige Informationen erhalten. Dabei geht es um das Leben im Salzkammergut, soziale Absicherung, Gesundheit, Sprachkurse und Qualifikationsmöglichkeiten sowie um Jobchancen und Arbeitsmarktintegration.

Zunächst gibt es zwei Pilotveranstaltungen in der WKO Bad Ischl (Dienstag, 3. Mai, 9 bis 12 Uhr) und in der WKO Gmunden (Mittwoch, 4. Mai, 9 bis 12 Uhr). "Sollte die Veranstaltung auf das Interesse stoßen, das wir uns erhoffen, wird es auch in der WKO Vöcklabruck noch einen Termin geben", kündigt Robert Oberfrank, WKO-Bezirksstellenleiter in Gmunden, an.

In den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass es den Flüchtlingen aus der Ukraine ein großes Anliegen sei, hier rasch eine Beschäftigung zu finden, sagt Oberfrank. "Dabei möchten wir sie unterstützen. Dass viele Unternehmen händeringend Arbeitskräfte suchen, ist ein zweiter Aspekt. Uns geht es aber vordringlich darum, den Menschen aus der Ukraine zu helfen." Infos und Anmeldung unter Tel. 05-90909-5250.