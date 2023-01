Wirtschaftsforum Bad Ischl unter neuer Führung

Einen Wechsel an der Spitze des Wirtschaftsforum Bad Ischl gab es bei der letzten Generalversammlung des Werbevereins. Konstantin Karasabidis, Inhaber von „Brillen Zwerger“, übernahm das Amt von Ulrike Neudorfer-Laimer, die die beiden letzten Jahre die Geschicke des Vereins übernommen hatte.

Mit der (einstimmigen) Wahl von Karasabidis erfolgt auch ein Generationswechsel im Vorstandsgremium. „Es hat sich ein tolles Team gefunden, das die Aufgabe des Wirtschaftsforum, Bad Ischl als Einkaufs- und Erlebnisstadt zu positionieren, auf ein neues Level hieven wird“, ist Robert Oberfrank, WKO-Bezirksstellenleiter, überzeugt.

Dass die Kultur und Werte der „Bad Ischl Originale“ weitergelebt werden, hat für Karasabidis höchste Priorität. Um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen, werden die Social-Media-Aktivitäten und Printkampagnen in einem Mediaplan mit Tourismusverband und Gemeinde abgestimmt. „Die Wirtschaft in Bad Ischl ist gut aufgestellt und zieht an einem Strang“, ist Oberfrank zufrieden und blickt optimistisch auf das kommende Kulturhauptstadtjahr.

