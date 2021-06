Wirtschaftsbund bringt Wirtschaftswissen in Schule

"Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts", findet der Strobler NMS-Direktor Gernot Prelog klare Worte über den Stellenwert von Arbeit und Wirtschaft. Anlässlich eines Besuches der beiden Wolfgangsee-Wirtschaftsbundobmänner Georg Eisl aus Strobl und Arno Perfaller aus Sankt Wolfgang wurde der Strobler Schule eine Bücherspende für interessierte Schüler übergeben. "Wirtschaft kurz erklärt" vermittelt in kompakter Form die essenziellsten Wirtschaftsbegriffe.

"Wirtschaftswissen ist in allen Lebensbereichen wichtig – für die Arbeitnehmer, die Konsumenten oder auch für die Bankkunden", ist sich Georg Eisl sicher. Für die persönliche finanzielle Zukunft sei es unumgänglich, dass die Menschen Fachbegriffe kennen und Vorgänge sowie Zusammenhänge verstehen würden.

Sein Kollege aus St. Wolfgang, Arno Perfaller, ergänzte: "Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Kinder und Jugendliche bereits in jungen Jahren ein Grundwissen im Zusammenhang mit Wirtschaft und Geld haben."

Bei dieser Zusammenkunft wurde auch eine Wiederholung der erfolgreichen "Wolfgangsee-Lehrlingstrophy" der drei Wirtschaftsbund-Ortsgruppen am Wolfgangsee besprochen. Weiters wurden Überlegungen angestellt, wie eine Lehrlingsmesse am Wolfgangsee in Zusammenarbeit mit dem Strobler Poly organisiert werden könnte.