Wirte im Salzkammergut begrüßen neue Regelung

Auch bei den Wirten in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck ist die mit heute geltende gesetzliche Rückverlegung der Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr gut angekommen (siehe auch Artikel auf Seite 33). Franz Pernkopf, Seniorchef des Landhotels Grünberg am See in Gmunden und Obmann der Traunseewirte: "Natürlich freuen wir uns als Wirte und auch die Mitarbeiter wieder darüber, annähernd normal arbeiten zu können. 24 Uhr ist ein guter Zeitpunkt, wo man sagt, da sind Feiern ohnehin zu Ende. Ich sehe das positiv, mit den Begleitmaßnahmen. Ich glaube, dass die Politik da richtig entschieden und die Situation richtig eingeschätzt hat."

Hans Weidinger, Chef der Gustobox in Seewalchen, sieht das genauso: "Das finde ich grundsätzlich super – bis 24 Uhr. Was ich mir zusätzlich wünschen würde, ist, dass man Veranstaltungen – bei uns sind das beispielsweise unsere freitägigen Konzerte von Musikern – wieder ohne Masken besuchen darf. Aber die Sperrstunde 24 Uhr begrüße ich sehr. Wieder ein Schritt zurück zur Normalität. Ein kleiner zwar, aber es wird." (gs)