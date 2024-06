Wirt in Vorchdorf lockt mit Doppeladler-Labyrinth im Maisfeld

Mit einem Labyrinth im Maisfeld lockt der Vorchdorfer Wirt in der Edt in diesem Sommer. Es liegt am nördlichsten Punkt der Kulturhauptstadt, ist gratis zu betreten und hat die Form eines k. u. k. Doppeladlers. Die lange gerade des Ein- und Ausgangs ist genau in Richtung Bad Ischl ausgerichtet. „Bei uns fühlen sich alle Gäste wie Kaiser, außerdem möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Bad Ischl neben der Kulturhaupt- auch eine Kaiserstadt ist“, erklärt der Wirt Erwin Radner seine Maislabyrinth-2024-Idee.

Auf die Besucher des Labyrinths warten sieben Stempelstationen mit entsprechenden Gewinnmöglichkeiten.

