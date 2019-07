Wirt errichtete mit Semmelbröseln Ölsperre

Für seinen Pragmatismus, seinen Einfallsreichtum und sein rasches Eingreifen wird ein Wirt im steirischen Salzkammergut derzeit im Internet gefeiert: Als der Gastronom am Montag bemerkte, dass ein Auto auf einem Parklatz im Zentrum von Bad Aussee eine größere Menge an Treibstoff verloren hatte und dass dieser durch den starken Regen in den Kanal zu fließen drohte, zögerte er nicht, holte aus der Küche Semmelbrösel und streute das Paniermehl quasi als Ölsperre vor den Kanal auf die Straße.

Die Semmelbrösel saugten einen Teil des ausgelaufenen Treibstoffs auf und verhinderten so eine Verschmutzung des Wassers. Aufmerksame Passanten verständigten in der Zwischenzeit die Feuerwehr Bad Aussee. Die Einsatzkräfte brachten Bindemittel auf der Parkfläche auf und reinigten diese.

Auf Facebook bedankten sich die Mitglieder der Feuerwehr Bad Aussee öffentlich für den hilfreichen Ersteinsatz. "Wir hoffen, dass die bereits gebrachten Semmelbrösel keine weitere Verwendung beim Mittagsmenü finden", fügten sie hinzu.

Der Wirt hatte die Likes unter dem Beitrag jedenfalls auf seiner Seite. "Clever und pragmatisch" lobte etwa ein Nutzer. Ein anderer wünschte dem Gastronom, dass noch genügend Paniermehl für die Schnitzel übrig geblieben ist.