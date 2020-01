Es könnte eine wegweisende Klausur gewesen sein, zu der sich 17 Mitglieder der ÖVP-Fraktion von Zell am Moos am 5. Oktober in Leogang trafen. Beim Treffen ging es nicht nur um parteipolitische Strategien für die kommenden Jahre, sondern auch um eine zentrale personalpolitische Entscheidung: Nachdem Bürgermeister Johann Wiesinger und sein Stellvertreter Raimund Hölzl erklärt hatten, keine weitere Kandidatur mehr anzustreben, musste geklärt werden, wen die Partei 2021 bei der Bürgermeisterwahl