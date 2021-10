"Wir Spitalsmitarbeiter fühlen uns im Stich gelassen"

An den drei Standorten Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl protestierten sie 15 Minuten vor den Krankenhäusern und zeigten ihren Frust über die mangelnde Impfbereitschaft der Bevölkerung. Ihre Botschaft: "Wir fühlen uns im Stich gelassen."

Corona-Station füllt sich wieder

"Diese vierte Corona-Welle verdanken wir ausschließlich der schlechten Impfquote", sagte Tilman Königswieser, der ärztliche Leiter des Salzkammergut Klinikums, im Gespräch mit den OÖN. "Ich weiß aus Gesprächen mit Kollegen in anderen europäischen Ländern, dass bei einer Impfquote von 90 Prozent die Lage völlig entspannt ist."

In der Corona-Station, die für das Salzkammergut am Gmundner Standort eingerichtet wurde, wurden gestern Vormittag 33 Personen behandelt. "Die Zahl hat sich innerhalb eines einzigen Tages praktisch verdoppelt", so Königswieser. "Wir müssen die Kapazität der Station bis Ende nächster Woche von 50 auf 100 ausbauen." Der Bezirk Gmunden ist bundesweit eines der negativen Schlusslichter, was die Sieben-Tage-Inzidenz betrifft. Sie lag gestern bei 544, und die Krankenhausmediziner rechnen mit vielen Patienten in den kommenden Wochen.

"Pflegeteam arbeitet auf Hochtouren"

"Das Pflegeteam arbeitet auf Hochtouren", sagt Königswieser. "Wir sehen auf der Station unheimlich viel Leid bei den Betroffenen, es handelt sich praktisch ausschließlich im Nicht-Geimpfte. Und das Tragische ist: Das alles wäre überhaupt nicht notwendig, wenn die Menschen das Impfangebot annehmen würden."