„Wir sind nur Verwalter auf dieser Erde“

Trophäenschau im Bad Ischl: Goldmedaillen gingen an die Reviere Auerbach-Wallibach (Hirsch), Brachberg (Gams männlich), Rindbach (Gams weiblich) und Kirchham (Reh).

Bad Ischl. Gestern fand im Kur- & Kongresshaus Bad Ischl der diesjährige Bezirksjägertag des Bezirks Gmunden statt. Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich Nationalratsabgeordnete Bettina Zopf aus Altmünster, Landesrätin Michaela Lang-Weninger aus Innerschwand, Landtagsabgeordneter Bürgermeister Rudolf Raffelsberger aus Scharnstein, Bezirkshauptmann Alois Lanz und der aus Molln stammende Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner, der den Klimawandel als große Herausforderung ansieht.

Ulrich Wolfsmayr gab als Leiter der Bezirksforstbehörde bekannt, dass von den im Jahr 2022 beurteilten 88 Jagden im Bezirk 68 mit der besten Stufe eins, 19 mit Stufe zwei und nur eine mit Stufe drei bewertet wurde. „Diese Verteilung entspricht jener der letzten vier Jahre“, so Wolfsmayr. „Das heißt, der Wildeinfluss auf den Wald ist im größeren Teil von Gmunden konstant auf einem tragbaren Niveau.“ Aktuell gibt es 144 Jagden im Bezirk, wobei jene nicht mehr einer Bewertung unterzogen werden, die ohnehin nachhaltig im Einser-Bereich liegen. Die Verbisssituation habe sich in den letzten zwei Jahrzehnten verbessert. Es gebe aber auch „Sorgenkinder“, an die Wolfsmayr appellierte, die Abschusspläne zu erfüllen.

Mit Spannung erwartet wurde die jährliche Rede von Bezirksjägermeister Hans Enichlmair aus Laakirchen, der zuvor schon bei der Bekanntgabe des Abschussergebnisses die Problematik beim Gamswild erwähnte. Beim Rotwild sei mit 103 Prozent eine knappe Überfüllung der Pläne zu verzeichnen, auch beim Rehwild gebe es mit einer Quote von 96 Prozent keinen wirklichen Grund zur Klage. Doch bei den Gemsen konnten die Abschusspläne nur zu 72 Prozent erfüllt werden. Besonders dramatisch ist die Lage bei den Kitzen: Die Abschussquote bei den weiblichen liegt bei 39, bei den männlichen gar nur bei 28 Prozent. Enichlmair: „Das sollte jedem zu denken geben. Aber wenn sie (die Gemsen, Anm.) nicht mehr da sind, werden wir sie nicht schießen können.“

In seiner Ansprache ging Enichlmair auf Elementares ein: „Wir haben eine Riesenaufgabe: dass wir der zukünftigen Generation interessante, bejagbare Bestände hinterlassen. Wir sind nur Verwalter auf dieser Erde. Wir sind nur da in unserer kurzen Zeitspanne, die uns im Leben bleibt, etwas Gutes zu bewahren.“ Nicht die Asche, sondern das Feuer, so Enichlmair.

Ehrungen für Langgediente

Neben Gold-, Silber- und Bronzemedaillen für prächtige Trophäen wurden traditionell beim Bezirksjägertag auch die „Goldenen Brüche“ für 50-jährige Zugehörigkeit zum Landesjagdverband vergeben. Die Auszeichnungen gingen heuer an Bezirkshundereferent Hubert Spitzer, Bernd Karlhuber, Alois Hübleitner, Ernst Grabner, Norbert Röhrer, Franz Wampl, Johann Raffelsberger, Johann Leeb und Wolfgang Stöttinger. Für 60-jährige Zugehörigkeit geehrt wurden Franz Fuchshuber, Josef Engl, Herbert Ruff, Helmut Grill und Albert Lichtenwagner. Mit dem Jagdhornbläserehrenzeichen wurden insgesamt 16 Musiker bedacht, darunter drei (Fritz Amering, Sepp Amering und Karl Viertbauer) für 45-jährige Tätigkeit.

Derzeit befinden sich im Bezirk 97 angehende Jäger und Jägerinnen sowie sieben Jagdhüter und ein Berufsjäger in Ausbildung.

