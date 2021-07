Im Vorjahr mussten die Aufführungen des Musicals "Vincent van Gogh" wenige Tage vor der Premiere wegen Corona abgesagt werden. Und auch in diesem Jahr machten die Einschränkungen den bewährten Musical-Frühling in Gmunden unmöglich. "Wir lassen uns aber nicht unterkriegen", sagt Intendant Markus Olzinger, der gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth Sikora seit 2015 das erfolgreiche Festival leitet. Die beiden haben ihren Musical-Frühling kurzerhand in den Spätsommer verlegt.