"Wir können jetzt nicht einfach voll durchstarten"

"Nach zwei Jahren mit Einschränkungen können wir jetzt nicht einfach von null auf hundert hochfahren", sagt Max Hofbauer, Betreiber des k. u. k. Hofbeisls in Bad Ischl. "Unser größtes Problem ist, dass sich viele Mitarbeiter in der Zwischenzeit eine andere Arbeit gesucht haben", sagt Hofbauer. "Ich verstehe das. Die Leute waren in Kurzarbeit, mussten ihren Lebensunterhalt bestreiten und wollten arbeiten. Jetzt suchen wir alle händeringend Personal."

Auch wenn noch nicht getanzt werden darf, gibt es im Hofbeisl nun wieder einen DJ, um bis zum 5. März langsam zur Normalität zurückzukehren. "In der U-Boot-Sprache würde man von ‚leichtem Anblasen‘ reden!", sagt die Ischler Wirtslegende.

Über wirtschaftliche Einbußen in den vergangenen beiden Jahren will Hofbauer nicht jammern. "Wir bekommen vom Staat ja Entschädigungen", sagt er. "Das eigentliche Problem ist die Personalsituation. Wir sind jetzt am Rande des Machbaren." (ebra)