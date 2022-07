LINZ. Wenn Kindergartenleiterin Clara R.*) eine Stelle neu besetzen will, muss sie kreativ werden. "Wenn ich sie ausschreibe, dauert es oft Wochen, bis ich überhaupt eine Rückmeldung bekomme", erzählt sie. Daher höre sie sich zum Beispiel immer um, ob Kindergarten-Pädagoginnen in der Nähe gerade in Karenz sind. "Denen biete ich dann an, dass sie einige Stunden bei uns als Springerin arbeiten.