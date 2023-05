Winterpark Postalm ist gerettet: Gläubiger akzeptieren Sanierungsplan

Die Winterpark Postalm GmbH & Co KG und ihre 45 Gläubiger – die meisten davon sind die Grundstücksbesitzer im Almgebiet – einigten sich Mittwoch am Landesgericht Salzburg auf einen Sanierungsplan. Die Gläubiger geben sich mit 30 Prozent der offenen 350.000 Euro zufrieden. 15 Prozent werden in den kommenden Tagen überwiesen und zweimal je 7,5 Prozent in den beiden Folgejahren.