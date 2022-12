Winterbetrieb ab heute auch am Kasberg

Es geht los am Kasberg.

Die Schneelage am Kasberg sei bereits bestens, heißt es aus dem Unternehmen. Morgen fahren die Bergbahnen bis 14 Uhr, an diesem Tag gibt es ermäßigte Tagestickets für alle Schüler nach dem Motto "Zahl so viel, wie alt du bist".

"Wir freuen uns, dass wir zwar etwas später, aber bei bereits sehr guter Schneelage in die Weihnachtsferien starten können", sagt Thomas Holzinger, kaufmännischer Standortleiter der Almtal-Bergbahnen. "Die Schneeverhältnisse sind sehr gut, die Pisten bestens präpariert, und ab Sonntag wartet Sonnenschein auf alle Skifreunde."

Die Almtal-Bergbahnen sind ab sofort täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Alle Infos sowie Onlineshop unter www.kasberg.at

