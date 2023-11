Winter im Anmarsch: So viel Schnee fällt im Salzkammergut

Wer faul war, hat noch eine Galgenfrist: Bis Freitagnacht sollten jene, die ihre Reifen noch immer nicht gewechselt haben, in die Gänge kommen. Denn dann klopft der Winter nicht nur an, er stößt die Tür weit auf. Zumindest im Bezirk Gmunden, dem Meteorologe Josef Haslhofer den weißen Teppich ausrollt.

"Von Bad Ischl bis Hallstatt sind zwischen zehn und 20 Zentimeter Neuschnee in den Tallagen zu erwarten", sagt er. Für den Raum Gmunden und den Bezirk Vöcklabruck schaut es - je nach Auffassung- besser oder schlechter aus: Hier sollen in den Tälern nur bis zu fünf Zentimeter fallen.

Wirklich dick kommt es für die Schneedecke allerdings auf den Bergen: "Ab einer Seehöhe von 1500 Metern erwarten wir verbreitet einen halben Meter Neuschnee. Auf dem Dachstein könnten 80 Zentimeter zusammenkommen", sagt der GeoSphere-Meteorologe.

"Eine gute Basis für den Winter"

Für die Skigebiete fällt damit die Unterlage für den Winter. "Es ist eine gute Basis, der Schnee ist kalt, die Temperaturen fallen in den Bergen auf bis zu minus 9 Grad. Und ein halber Meter geht nicht mehr so schnell weg."

Langlaufen, eine Schneeballschlacht, Schneemannbauen. Das sei im Salzkammergut ab dem Wochenende alles bereits möglich. "Nur auf das Tourengehen würde ich noch verzichten", sagt Haslhofer.

Diese Meinung teilt auch Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung Oberösterreich. Denn der Neuschnee fällt mit viel Wind. Und der Wind ist bekanntlich der Baumeister der Lawinen. "Wenn die erste Schicht im Schneedeckenaufbau mit viel Wind fällt, ist die Struktur automatisch schwach. Da könnte also der gesamte Winter spannend werden", sagt Preimesberger. Für das Skitourengehen sei es aber ohnehin noch zu früh: "Es schaut zwar sehr schön aus, aber du fährst auf Grund, weil die Schneedecke nicht verfestigt ist", sagt er.

Der Wind mutiert aber nicht nur auf den Bergen (Spitzen bis zu 80km/h) zum Spielverderber. "Am Samstag erwarten wir im Alpenvorland auch in den Tälern 60km/h, am Sonntag sind es bis zu 50km/h", sagt Haslhofer. Auf den Bergen komme es deswegen zu "ordentlichen Schneeverfrachtungen."

Ein Spiegelbild von 2022

Auch in der kommenden Woche werde es kalt bleiben, die Nächte verlaufen fast immer frostig. "Es wird eine sehr wechselhafte Woche, sonnige Phasen gibt es nur zwischendurch", sagt der Meteorologe. Während am Montag im Salzkammergut kaum Niederschlag zu erwarten ist, werde es auch am Dienstag wieder zu schneien beginnen.

Wer sich angesichts des aktuellen Wintereinbruchs an das vergangene Jahr erinnert fühlt, hat recht: Der erste größere Schnee im Salzkammergut fiel 2022 am 23. November. Allerdings dauerte diese winterliche Phase nur bis zum 18. Dezember. "Danach war es für eine längere Zeit vorbei", sagt Haslhofer. Für die Skigebiete bleibt zu hoffen, dass sich nicht alle Geschichten wiederholen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger