„Willkommensfrühstück“ für Geflohene aus der Ukraine

Bei zwei „Willkommensfrühstücken“ in den Wirtschaftskammer-Standorten Gmunden und Bad Ischl informierten sich ukrainische Geflohene über ihre Möglichkeiten im Salzkammergut. Referenten wie Bezirkshauptmann Alois Lanz, Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller oder AMS-Bezirksstellenleiter Leopold Tremmel informierten sie über Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten und soziale Sicherung. Auch Themen wie Führerschein und Deutsch-Kurse stießen auf großes Interesse.

Der Zuspruch in Bad Ischl mit 100 bzw. in Gmunden mit über 200 Vertriebenen aus der Ukraine war hoch. Da die Arbeitslosenquote im Bezirk Gmunden mit 2,8% auf einem historischen Tiefstand ist, stand das Thema einer möglichen Arbeitsaufnahme im Fokus der Veranstaltung. Im Rahmen der Grundversorgung erhalten hilfs- und schutzbedürftige Fremde in erster Linie Leistungen, die nur ihre täglichen Grundbedürfnisse abdecken. Das Interesse an Jobs und Zuverdienstmöglichkeiten war unter den Teilnehmerinnen deshalb deutlich spürbar.

Für die Wirtschaftskammer waren die beiden Veranstaltungen Pilotprojekte - aber mit dem Erfolg sind die Veranstalter mehr als zufrieden. „Mit diesem Veranstaltungsformat wird nicht nur den Vertriebenen aus der Ukraine, sondern auch vielen Betrieben, welche händeringend nach MitarbeiterInnen suchen, geholfen“, sagt Martin Ettinger, Obmann der WKO Gmunden. Nach den zahlreichen Vorträgen gab es die Möglichkeit zu persönlichen, individuellen Beratungen bei den Infoständen, bei denen auch VertreterInnen des ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) sowie des Vereins migrare (Zentrum für MigrantInnen OÖ), der bei Nostrifizierungen unterstützt, anwesend waren.

Die Wirtschaftskammer will nun auch in den anderen Bezirken Oberösterreichs „Willkommensfrühstücke“ veranstalten.