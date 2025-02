Willi Bauer war viel mehr als nur ein Überlebender

Große Reden hat Willi Bauer nie geschwungen. Weder über seine beachtlichen Erfolge auf den höchsten Bergen der Welt noch über die persönlichen und alpinen Tragödien, die ihn sein Leben lang begleiteten. Bauer blieb bescheiden – bis zum Schluss. Vergangenen Donnerstag ist der Seewalchner im 83. Lebensjahr verstorben. Was bleibt, ist aber nicht nur Trauer und Anteilnahme. Es ist vor allem Dankbarkeit. Denn für viele Menschen in der Region war Bauer nicht nur ein Freund, sondern auch Mentor und Lehrmeister.



Bauer, geboren in Roitham am Traunfall, wurde früh vor eine richtungsweisende Wahl gestellt: Tischtennis oder Bergsteigen? Zwei Sportkarrieren waren mit seinem erlernten Beruf als Rauchfangkehrer nicht vereinbar. Bauer entschied sich für die Berge – und sollte recht behalten. Früh gelangen ihm außergewöhnliche Touren, er durchstieg mit dem Walkerpfeiler der Grandes Jorasses eine der drei größten Nordwände der Alpen, stand in den Westalpen auf 80 von 82 Viertausendern. Und das beinahe unbemerkt. Weil sich Bauer stets dafür entschied, über neue Ziele anstatt über die Vergangenheit zu sprechen.



Sein unbändiger Wille, seine Umsicht und die in hohem Maße gelebte Kameradschaft brachten den Bergsteiger Bauer schnell voran: Ab den 70er-Jahren gelangen ihm zahlreiche Erstbesteigungen in den Anden, 1984 schließlich jene des 7530 Meter hohen Yukshin Garda Sar im Karakorum. Schon 1978 war Bauer auf dem 8125 Meter hohen Nanga Parbat gestanden. 1986 folgte auf viel Licht dunkler Schatten: Bauer gelang mit seinem Team am 4. August die erste österreichische Besteigung des K2 (8611 Meter) – doch noch in der darauffolgenden Nacht wurden Glück und Zufriedenheit vom Wind davongetragen.



Die Tragödie auf dem K2



Ein völlig unerwarteter Wetterumschwung kostete 13 Menschen – darunter auch Bauers Freunde – das Leben. Kurt Diemberger und Willi Bauer galten als die „Überlebenden“ des „schwarzen Sommers“. Eine Tragödie, die Bauer in zahlreichen Gesprächen mit Alpin-Autorin Gertrude Reinisch verarbeitete. Das Buch „Licht und Schatten am K2“ war auch eine persönliche Bewältigung. Die Einnahmen seiner Vorträge über den K2 kamen ausschließlich den Witwen seiner Kameraden zugute.



Doch Bauers Wirken nur auf Erfolg und Drama auf dem K2 zu reduzieren, greift viel zu kurz. Dafür hat der Seewalchner, der umschulte und bis zu seiner Pensionierung bei der Lenzing AG arbeitete, auch in der Region zu viele Spuren hinterlassen.

Jahrelang kümmerte er sich liebevoll um das Wiesberghaus am Dachsteinplateau, trieb Ausbau und Modernisierung gewissenhaft voran. Ohne ihn wären die Naturfreunde Lenzing wohl auch nie zur zweitgrößten Ortsgruppe in Oberösterreich geworden, er widmete einen Großteil seiner Freizeit dem Verein, organisierte Vorträge, gab Kurse, half, wo er nur konnte.



Bauer war nicht nur ein ausgezeichneter Bergsteiger, ein Vermittler und Vorantreiber, er war auch einer, der begeistern konnte – vor allem seine drei Kinder. „Wir hatten eine Hütte in Strobl am Wolfgangsee gepachtet, dort hat er meinem Bruder und mir alles gelernt, was wir für die Berge brauchten“, sagt seine Tochter Martina Gföllner. Er sei auch in der Familie eher der „Stille“ gewesen, aber immer da, wenn er gebraucht wurde. „Und er hätte sich keine bessere Frau als unsere Mutter aussuchen können. Sie war die starke Frau im Hintergrund“, sagt Gföllner. Gemeinsam mit ihrem Vater war auch sie zu den hohen Bergen aufgebrochen. „Ich habe ihn auf den Expeditionen erleben dürfen. Kameradschaft war das Wichtigste. Wenn jemand Hilfe brauchte, war er es, der keine Sekunde lang überlegte. Meinem Vater war es immer wichtig, dass alle als Freunde zurückkehren“, sagt sie.

Der private Schicksalsschlag, der Tod seines Sohnes Willi Junior, der 1988 im Mont-Blanc-Gebiet verunglückt war, habe ihn bis zu seinem Tod nie losgelassen.



In den vergangenen Jahren hatte sich Bauer vor allem der Gartenarbeit gewidmet, nachdem ihn gesundheitliche Probleme auch vom Radfahren (unter anderem fuhr er von Seewalchen nach Rom und Paris) abgehalten hatten. „Was er gemacht hat, hat er mit unglaublicher Leidenschaft gemacht. Ich hab’ ihn dann nur noch in seiner blauen Arbeitshose im Garten gesehen“, sagt Gföllner, die ihren Vater als „Vorbild“ für sich und viele andere bezeichnet. Seit eineinhalb Jahren lebte Bauer in einem Altersheim, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich sukzessive. „Aber wir haben noch sehr viel Zeit miteinander verbracht, das habe ich als unglaublich wertvoll empfunden“, sagt Gföllner.



Gedenkfeier am 11. Februar



Vergangenen Donnerstag, 30. Jänner, schlief Bauer friedlich ein. Am 11. Februar findet die Gedenkfeier in der Pfarrkirche Lenzing statt. Bauers Spuren werden im Salzkammergut für immer sichtbar bleiben.

