Wilderei-Verdacht: Wanderer fand toten Gamsbock

Ein Wanderer hat am Montag um 9.30 Uhr in einem Forstrevier in Ebensee (Bezirk Gmunden) einen verendeten Gamsbock gefunden. Ein Unbekannter dürfte das Tier in den Morgenstunden geschossen haben, der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Gamsbock war zwei bis drei Jahre alt und rund zwölf Kilogramm schwer, berichtete die Polizei Oberösterreich und ersuchte um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 059133 4140.