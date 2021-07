Wiener (90) tot aus Attersee geborgen

Freitagfrüh entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes in einer Tiefe von etwa drei Metern im Attersee. Der Notarzt stellte fest, dass der 90-Jährige beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten hatte. "Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden", teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Wiener war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr alleine in Steinbach am Attersee baden gegangen. Als er nach zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, schlug seine Gattin Alarm. Eine großangelegte Suchaktion mit zehn Tauchern, 40 Mann der Feuerwehren Unterach und Steinbach sowie Mitgliedern der Wasserrettungen Unterach und Nußdorf brachte tags darauf traurige Gewissheit. Der Abgängige wurde gegen 8.15 Uhr etwa sieben Meter vom Ufer entfernt lokalisiert und anschließend von Tauchern geborgen.