Wiederwahl des Bauernobmanns

Damit bleibt Vöcklabruck weiterhin der Bezirk mit den meisten gewählten bäuerlichen Vertretern in Oberösterreich.

In der konstituierenden Obleutekonferenz in der Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck wählten die Funktionäre den bisherigen Obmann Alfred Lang aus Desselbrunn einstimmig wieder zum Bezirksbauernkammerobmann. Neu in seiner Funktion als sein Stellvertreter ist der Ortsbauernobmann aus Frankenburg, Christian Hochrainer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.