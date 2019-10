Viele Ebenseer trauerten dem ehemaligen Kultlokal "Tiki-Taki" lange nach. Sogar im Fasching wurde eine emotionale Hymne auf das Taki gedichtet. Doch die Zeit der Trauer ist nun vorbei. Der Ebenseer Unternehmer Lulzim Fejzullahi hat mit viel Aufwand und Liebe das "Taki" in eine "Dosn" verwandelt. Unter dem Motto "coole beats and drinks" richtet er sich an die Nachtschwärmer und möchte eine Lücke im gastronomischen Angebot der Traunseegemeinde schließen.