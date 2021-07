Der Bauboom in Ohlsdorf hat in den vergangenen Jahren schon etliche Interessenskonflikte provoziert. Jetzt geht es wieder heiß her, Schauplatz ist diesmal die Hochbaustraße. Dort möchte der Gmundner Baukonzern Stern & Hafferl auf einem 837 Quadratmeter großen Grundstück ein Haus mit fünf Wohnungen errichten. Ursprünglich war die Parzelle für ein Einfamilienhaus vorgesehen.