Wieder Masernfall in Oberösterreich: Infizierter war im Skigebiet Dachstein West unterwegs

Die Masern haben in Oberösterreich wieder Saison. Vor allem in Wels-Land wurden zuletzt mehrere Fälle gemeldet. Nachdem in Buchkirchen ein Masernfall bekannt wurde, warnte die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land am 22. Dezember von einem Krankheitsfall in Thalheim bei Wels. Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden warnte am heutigen Freitag ebenfalls vor einem Masernfall, diesmal in einer Skiregion.

Personen, die am 27. Dezember in der Skiregion Gosau, Dachstein-West unterwegs waren, werden zur Selbstkontrolle aufgefordert. Auch ein Besuch in einem Restaurant ist nachgewiesen, der Erkrankte, der nichts von seiner Infektion wusste, war gegen 13 Uhr in der "Sonnenalm" auf der Zwieselalm.

"Aufgrund der hohen Infektiosität dieser Erkrankung ist es möglich, dass sich weitere Personen mit dem Masernvirus infiziert haben", heißt es in einer Aussendung der Bezirksbehörde. Personen ohne Impfschutz, die die Krankheit noch nicht durchgemacht haben, werden dazu aufgerufen, den eigenen Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Erste Anzeichen und was zu tun ist

Nach 21 Tagen treten die ersten Krankheitszeichen auf. Dazu gehören hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum. Wenn Sie diese Anzeichen haben, rufen Sie umgehend Ihren Hausarzt an und vermeiden Sie jeglichen Kontakt zu anderen Personen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper