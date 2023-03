Ottnang am Hausruck. Der aus der Ottnanger Ortschaft Bruckmühl stammende Viktor Schwarzenlander kürte sich in Ried im Innkreis zum Landessieger des oberösterreichweiten Bewerbs Prima la Musica. Der 16-jährige Schlagwerker trat in der äußerst anspruchsvollen Kategorie „AG IIIplus“ an. Als Sieger (so übrigens auch die Bedeutung seines Vornamens) qualifizierte sich Viktor für den Bundeswettbewerb im Mai in Graz. Dabei wird er jedoch mit einem völlig anderen Programm, das großteils auswendig vorgetragen werden muss, auftreten.

Das außergewöhnliche Talent des jungen Musikers, der seit zehn Jahren vom Pettenbacher Max Murauer, Lehrer an der LMS Wels, unterrichtet wird, zeigt sich in seinen Erfolgen. Schwarzenlander nahm bereits oftmals an Prima-la-Musica-Landesbewerben teil, holte sich jedes Mal einen ersten Preis und schaffte damit die Qualifikation für den Bundesbewerb, wo er ebenfalls stets siegreich blieb.

Derzeit besucht Viktor die 7p-Klasse des Pop-BORG in Linz, wo er nächstes Jahr maturieren möchte. In seiner Freizeit spielt er bei der Musikkapelle Bruckmühl und beim Symphonieorchester Wels.

