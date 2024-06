Wieder Aufregung im Freibad Laakirchen: Mutter und Sohn beinahe ertrunken

Das Freibad in Laakirchen

Ein Sechsjähriger sprang am späten Nachmittag von einem Sprungsockel ins Becken. Im Wasser geriet das Kind plötzlich in Panik und drohte im etwa 1,90 Meter tiefen Becken unterzugehen. Weil das Kind panisch an der herbeischwimmenden Mutter festklammerte, konnte sie sich ebenfalls nicht über Wasser halten.

Ein Mitglied der Wasserrettung, das als Unterstützung für den Bademeister fungierte, sprang in das Becken und brachte Mutter und Sohn an den Beckenrand. Weil beide viel Wasser geschluckt haben dürften, wurden sie nach notärztlicher Behandlung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.

