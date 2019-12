Wie Linus Pilar den Winterpark Postalm wachküsst

Noch vor zwei Jahren hatte der Winterbetrieb der Postalm keine Zukunft mehr. Investoren wie der Salzburger Trachtenunternehmer Gerhard Gössl hatten sich in Österreichs größter zusammenhängender Almenlandschaft kalte Füße geholt. Was am Ende blieb, war ein Schuldenberg und frustrierte Grundeigentümer.

Als vor zwei Jahren der Linzer Linus Pilar gemeinsam mit seinem Wiener Geschäftspartner Michael Proksch die Winterpark Postalm GmbH übernahm, bezahlten die beiden dafür einen symbolischen Euro. Von den 1,4 Millionen Euro Schulden übernahmen sie allerdings rund 400.000 Euro.

Seither päppelt Pilar – der Sohn des Ebenseer Schriftstellers Walter Pilar – als Geschäftsführer den Laden wieder auf. In kleinen Schritten und in enger Abstimmung mit den Grundeigentümern. Das sind nicht nur die Österreichischen Bundesforste, sondern auch rund 70 Bauern, die sich zu vier Agrargemeinschaften zusammengeschlossen haben.

Von den Schulden sind mittlerweile 70 Prozent getilgt, dazu gab es kleinere technische Investitionen. „Wir müssen Schritt für Schritt vorangehen“, sagt Pilar. „Langsames Wachstum ist aber auch besser als kurzfristig erkaufter Erfolg.“ So ist die Errichtung eines kleinen Teichs für die Beschneiungsanlagen geplant, und die Flotte der Pistenraupen wurde verkleinert aber modernisiert.

Aber es gibt auch größere Vorhaben. Die beiden neuen Gesellschafter haben einen Hotelplan in der Schublade und sind optimistisch, dafür Investoren zu finden. Zudem würde Pilar, der sich beim Kassengebäude eine kleine Wohnung eingerichtet hat, mit den Liftanlagen gerne auch Wanderer und Radfahrer transportieren. „Wenn wir die Anlage auch im Sommer in Betrieb nehmen könnten, würde ihre Rentabilität sprunghaft ansteigen“, sagt er. Doch die Landwirte spielen (bislang) nicht mit. Einer der Gründe: Auf der Postalm tummeln sich im Sommer 2000 Rinder und 400 Pferde. Nach dem Gerichtsurteil in Tirol wollen die Bauern Begegnungen zwischen Tieren und Touristen nicht unbedingt fördern.

Pilar hofft auf weitere Gespräche und setzt inzwischen auf Marketingmaßnahmen und Kooperationen. Damit ist er durchaus erfolgreich: Verbrachten im Vorjahr nur zwei Schulklassen ihre Wintersportwoche auf der Postalm, sind es heuer bereits fünf. Und noch nie war der Kartenvorverkauf so erfolgreich wie in diesem Herbst.

