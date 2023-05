Wie jeder einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten kann

Vor zwei Jahren haben Manfred und Kathrin Hohensinner das Projekt BioBienenApfel gestartet: Vater und Tochter betreiben mit Frutura einen der größten heimischen Obst- und Gemüsehändler mit Sitz in der Steiermark und in Vorchdorf, Oberösterreich. Der Ertrag der heimischen Apfelgärten ist ganz wesentlich von der Bestäubungsarbeit der Bienen abhängig.

Daher haben sie mit Unterstützung prominenter Bienen-Botschafter wie Sebastian Vettel, Dominic Thiem, Franco Foda oder Lizz Görgl und vielen anderen Landwirte und Gemeinden dazu gebracht, Blühstreifen als Bienenweiden anzulegen, 45 Gemeinden in Oberösterreich beteiligen sich bereits.

Der nächste große Schritt ist jetzt eine digitale Blumenwiese in der Blockchain, an der jeder sich schon ab einem Euro beteiligen kann: Für die Spende erhält man vertraglich garantiert einen Flächenanteil an Blumenwiesen, die aus dem BioBienenApfel Projekt gefördert werden.

Diese Neuheit wurde kürzlich in Brüssel EU-Spitzenpolitikern vorgestellt:

Wer selbst mitmachen möchte, findet alle Infos dazu unter biobienenapfel.deinbeitrag.com

