Wie eine Webertochter die Kinderbetreuung ins Land brachte

Der 200. Geburtstag von Anton Bruckner wurde in diesem Jahr auch in Vöcklabruck groß gefeiert. Der Komponist hatte enge Beziehungen zur Stadt. Der 200. Geburtstag von Schwester Franziska Wimmer ging an der breiten Öffentlichkeit hingegen fast unbemerkt vorbei. Dabei hat die Gründerin der Franziskanerinnen von Vöcklabruck die Stadt und die Region deutlich mehr beeinflusst als Bruckner.