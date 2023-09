Wie ein Ort den drohenden Verkehrskollaps verhinderte

Peter Gastberger, Franz Eisl, Wolfgang Linsmayer, Josef Pühringer, Simone Gastberger, Helmut Peter, Roland Wallner, Franz Ramsauer und Arno Perfaller am Josef-Windhager-Platz beim Tunnel-Westportal

Seit 1993 besteht der Umfahrungstunnel in St. Wolfgang, der seinerzeit aufgrund der immer mehr steigenden Verkehrsüberlastung durch die Touristenströme errichtet wurde. Bei einer Feierstunde mit Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer blickte der damalige Landesrat zurück: "Es war mein erstes Großvorhaben als Baureferent der Landesregierung."

Zuvor war über das Projekt teils heftig gestritten worden. "Wir haben schon damals anstatt einer halbherzigen Lösung einen Umfahrungstunnel vorgeschlagen", erinnern sich der Schmiedemeister Franz Ramsauer und der Dachdeckermeister Wolfgang Linsmayer an die Zeit vor 45 Jahren. Leider habe sich die Politik nicht getraut, eine dauerhafte Lösung anzugehen, und es wurden 1975 mit großem finanziellen Aufwand lediglich zwei alte Häuser im Ortszentrum geschleift, damit der Verkehr wenigstens durchgängig zweispurig durch den alten Markt fließen konnte.

Jedoch bereits kurze Zeit später merkten sowohl die Einheimischen als auch die Gäste, dass nur mit einer Tunnellösung der St. Wolfganger Verkehrskollaps verhindert werden könne. Die "Gruppe Linsmayer" wurde wieder aktiv, suchte neue Allianzen, ließ auf eigene Kosten ein Projekt-Modell bauen und erreichte mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Josef Windhager einen Meinungsumschwung in der Bevölkerung.

Nicht einmal 15 Jahre nach dem missglückten Problemlösungsversuch Ende der 1970er-Jahre wurde 1991 der Spatenstich für den Umfahrungstunnel vorgenommen. 1993 wurde der Tunnel nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet.

Besonders wichtig war nach Ansicht von Bürgermeister Franz Eisl und Wirtschaftsbundobmann Arno Perfaller (beide ÖVP), dass mit der Tunneleröffnung auch ausreichend Parkplätze an den Tunnelportalen geschaffen wurden. Zurzeit verfügt St. Wolfgang in Parkhäusern über 300 Stellplätze, dazu kommen rund 400 Parkplätze am Ortseingang.

