Wie der Tourismus den Reiz der alten Industrie entdeckt

Als 2019 die drei Tourismusverbände Traunsee, Almtal und Laakirchen fusionierten, waren sich die Verantwortlichen rasch einig, dass ein verbindendes Element die alte Industriekultur in der Region ist. Vom ehemaligen Sensenwerk in Scharnstein über die einstige Schuhfabrik Kitzmantel in Vorchdorf bis hin zum Raddampfer Gisela auf dem Traunsee: Die Region Traunsee-Almtal ist geprägt von Industrie.

Nicht nur schöne Landschaft

Und das soll künftig auch verstärkt touristisch genutzt werden. "Die Industrie hat die Kultur der Menschen hier geprägt" sagt Tourismusdirektor Andreas Murray. "Unsere Gäste kommen nicht nur wegen der schönen Landschaft in die Region, sie suchen auch Authentizität und den Reiz der Technik. Hier haben wir extrem viel zu bieten, von der Traditionsbrauerei Schloss Eggenberg bis hin zur Keramik-Manufaktur in Gmunden.

Für 2023 ist ein Symposium zum Thema "Industriekultur" geplant, bei dem es um die Erschließung des touristischen Potenzials und um eine entsprechende Vernetzung geht. Auch im Kulturhauptstadtjahr 2024 wird sich die Region mit ihren alten Fabriken einbringen.

Bereits im Vorjahr wurde mit einer Langen Nacht der Industriekultur ein Versuchsballon gestartet. Zehn Betriebe und Industriemuseen präsentierten sich der Bevölkerung und lockten rund 1500 Besucher an. "Das Echo übertraf alle Erwartungen", sagt Wolfgang Chmelir von der Miba AG, die damals ebenfalls ihre Türen öffnete.

Morgen Abend findet die Lange Nacht der Industriekultur zum zweiten Mal statt, dieses Mal mit mehr als doppelt so vielen Betrieben. "Im Vorjahr waren einige Unternehmen noch skeptisch", sagt Murray. "Heuer sind sie mit Begeisterung und individuellen Programmen dabei." Zwischen 16 und 22 Uhr gibt es für die ganze Familie geführte Rundgänge, Präsentationen, Produktvorführungen, und die Beschäftigten vor Ort stehen Rede und Antwort. Nähere Informationen gibt es auf www.industriekultur.at.

Anmeldungen für Besuche bitte per Mail an info@industriekultur.at.