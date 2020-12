Zwölf Zentimeter Schnee am Berg und acht Zentimeter im Tal sind zu wenig: Das kleine, aber idyllische Skigebiet Gaißau-Hintersee in der westlichsten Salzkammergut-Subregion Fuschlsee konnte noch nicht in Betrieb gehen. Dabei müssen die Touristiker auch so erleichtert sein, denn bis vor kurzem hing die Zukunft des Skigebietes überhaupt am seidenen Faden. Vor einem Jahr ging die Gaißauer Bergbahn GmbH, damals zu 75 Prozent im Besitz eines Pekinger Unternehmens, in Konkurs, nachdem die